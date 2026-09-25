В результате атаки БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки беспилотников на Ульяновск, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало 8 человек: 7 взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные - в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Ранее губернатор информировал о повреждениях гражданской и промышленной инфраструктуры в городе.