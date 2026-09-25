Электровоз и вагон поезда Москва-Тольятти повреждены в Самарской области

Травмирован машинист

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 Москва - Тольятти повреждены в результате внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Белашейка в Самарской области утром в пятницу, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД").

"25 сентября, в 06:03 (по Москве) в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Белашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 сообщением Москва - Тольятти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет.

Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка приостановлено. Работают оперативные службы.

"В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда: №16 Москва - Самара, №10 Москва - Самара", - уточняется в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что пассажирский поезд, по предварительным данным, получил повреждения в результате инцидента на участке железной дороги на границе Ульяновской и Самарской областей.