Поиск

Электровоз и вагон поезда Москва-Тольятти повреждены в Самарской области

Травмирован машинист

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 Москва - Тольятти повреждены в результате внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Белашейка в Самарской области утром в пятницу, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД").

"25 сентября, в 06:03 (по Москве) в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Белашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 сообщением Москва - Тольятти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет.

Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка приостановлено. Работают оперативные службы.

"В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда: №16 Москва - Самара, №10 Москва - Самара", - уточняется в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что пассажирский поезд, по предварительным данным, получил повреждения в результате инцидента на участке железной дороги на границе Ульяновской и Самарской областей.

РЖД Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при налете БПЛА на Воронеж выросло до 13 человек

Последствия налета БПЛА на промобъект ликвидируют в Пермском крае, есть погибший

Электровоз и вагон поезда Москва-Тольятти повреждены в Самарской области

В Ульяновской области опровергли утечку ядовитых веществ на заводе после атаки БПЛА

Автосообщение между Грузией и РФ временно приостановлено из-за сигнала тревоги

Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после атаки БПЛА

Над Воронежской областью сбиты 88 БПЛА, четыре человека пострадали

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Грузовой автомобиль атакован ВСУ в Белгородской области, есть погибший

В результате атаки БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек

 В результате атаки БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11934 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3775 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов