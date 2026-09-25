Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после атаки БПЛА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью над Ростовской областью ликвидировано около 50 БПЛА, повреждения получил Новошахтинский завод нефтепродуктов, предприятие временно приостановило работу, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Около 50 БПЛА уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и шести районах области: Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском (...) В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали.