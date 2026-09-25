Над Воронежской областью сбиты 88 БПЛА, четыре человека пострадали

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - За ночь над Воронежской областью ликвидировано 88 БПЛА, четыре человека пострадали в результате атак, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов (...) По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

По информации Гусева, в ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, зафиксированы множественные повреждения автомобилей.

Кроме того, обломками повреждено несколько нежилых и производственных зданий; в некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями.