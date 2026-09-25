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В Ульяновской области опровергли утечку ядовитых веществ на заводе после атаки БПЛА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области опровергает информацию о якобы произошедшей утечке ядовитых веществ на одном из предприятий Ульяновска.

"На фоне атаки БПЛА по Ульяновску распространяется серия фейков. В соцсетях пишут, что на заводе "Искра" произошла утечка ядовитых веществ. По информации оперативных служб, данная информация не соответствует действительности", - сообщает ЦУР в своем канале в Мах в пятницу.

Там отмечается, что "вбросы о погибших не соответствуют действительности".

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате атаки БПЛА на Ульяновск пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры.

Состояние пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск в пятницу удовлетворительное, троих из них положили в больницу, сообщает Минздрав региона.

"В результате атаки БПЛА пострадали семь человек, включая двух подростков 17 и 14 лет. Трое пострадавших госпитализированы в стационар, четверо получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Марии Шалягиной.

Она отметила, что "пострадавшим оказывается полный комплекс необходимой помощи".

Ульяновская область Ульяновск
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