Последствия налета БПЛА на промобъект ликвидируют в Пермском крае, есть погибший

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Последствия налета БПЛА на промышленный объект ликвидируют в Пермском крае, при атаке погиб мужчина, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано", - написал он в своем канале в Мах.

По данным Махонина, в настоящее время отражение массированной атаки беспилотников завершилось, силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 39 БПЛА.

"При атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина", - сообщил губернатор.

Ранее Махонин информировал, что с утра пятницы на территории края идет массированная атака украинских беспилотников, зафиксирован налет на промышленный объект.