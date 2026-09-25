Число пострадавших при налете БПЛА на Воронеж выросло до 13 человек

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тринадцать человек, включая ребенка, по последним данным, пострадали при массированной ночной атаке беспилотников на Воронеж, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13, в том числе шестилетнем ребенке, которому помощь была оказана на месте", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

По его информации, женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным госпитализация не потребовалась.

На местах падения частей БПЛА работают оперативные службы, после начнётся восстановление поврежденных строений, добавил Гусев.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 25 сентября над Воронежем и как минимум шестью районами региона были сбиты 88 беспилотников. На тот момент было известно о четырех пострадавших в областном центре.

В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Кроме того, обломками повреждено несколько нежилых и производственных зданий. В некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями.