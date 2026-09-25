Автосообщение между Грузией и РФ временно приостановлено из-за сигнала тревоги

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Автосообщение между Грузией и Россией через КПП Верхний Ларс - Дарьяли было приостановлено утром в пятницу из-за поступившего сигнала тревоги системы безопасности, установленной в Девдоракском ущелье, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, сигнал тревоги поступил от системы раннего предупреждения, которая отслеживает изменения русла реки при минимальном повышении уровня воды.

"В соответствии с протоколом граждане, находившиеся на пограничном пункте "Дарьяли", а также сотрудники полиции, пограничной полиции и частной компании были эвакуированы в безопасное место. Одновременно в целях профилактики движение в обоих направлениях всех видов транспорта было временно ограничено", - сообщает МВД Грузии.

Аналогичный сигнал тревоги в Девдоракском ущелье поступил несколько недель назад, тогда движение было приостановлено на несколько часов.