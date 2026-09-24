В Москве рассчитывают на участие президента Сенегала в саммите РФ-Африка в октябре

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем "на полях" 81-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН.

"Рад знакомству с вами, господин президент, и возможности поговорить с вами, с вашей делегацией на полях Генассамблеи ООН. У нас очень добрые отношения с Сенегалом. Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка, который состоится в конце октября", - сказал Лавров.

"Конечно, хотел бы передать поздравление от президента РФ Владимира Путина с избранием вас, господин президент, на должность председателя Экономического сообщества стран Западной Африки. Желаем успехов и на этом посту тоже. И, конечно, сегодня обсудим любые вопросы, которые представляют взаимный интерес", - отметил министр.

Эта встреча открывает рабочую программу второго дня Лаврова на сессии ГА ООН. В четверг у главы российской дипломатии ожидается еще ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах.

Центральным событием поездки главы МИД РФ на неделю высокого уровня станет его выступление с трибуны Генассамблеи, которое планируется 26 сентября.