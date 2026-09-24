Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", сообщила пресс-служба кабмина.

Проектировки бюджета предполагают дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2% ВВП, сообщил на заседании министр финансов РФ Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 трлн руб., доходы - 43,3 трлн руб. К 2029 году ожидается рост доходов до 48,4 трлн рублей.

"Бюджет устойчив к различным сценариям. Со следующего года на три года базовая цена нефти Urals учитывается в размере $50 за баррель. То есть все обязательства будут профинансированы при таком уровне цен на нефть. При более благоприятной конъюнктуре пополним Фонд национального благосостояния", - отмечал министр.

Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП.

Предусмотрен переход к нулевому структурному первичному дефициту в 2029 году. В 2027-2028 годах предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 трлн и 0,5 трлн рублей.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются: выполнение социальных обязательств перед гражданами,поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей,включая обеспечение технологического лидерства.