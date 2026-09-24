Минобороны РФ сообщило о поражении логистического центра в Одессе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что днем в четверг нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ.

"В результате ударов в Одесской области поражены: логистический центр в г. Одесса, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств; склад беспилотных летательных аппаратов в н.п. Новые Беляры Одесской области", - заявили в военном ведомстве.