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Рябков предупредил, что Британия рискует своей безопасностью, поддерживая Киев

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лондон, наращивая поддержку Киева, ставит себя на грань перехода из стороны конфликта де-факто на сторону де-юре и рискует собственной безопасностью, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Тем самым Британия поставила себя на грань перехода из стороны конфликта де-факто в такую сторону конфликта де-юре", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По словам замглавы МИД РФ, осуществляя в отношении Киева "безудержную и все более многослойную подпитку и поддержку", Лондон занимается "прямыми нарушениями" "целого ряда юридически обязывающих документов и политически обязывающих документов как двустороннего, так и многостороннего характера".

Перечисление этих документов содержится в недавно переданной временной поверенной Британии в Москве ноте, пояснил Рябков.

"Мы серьезнейшим образом предупреждаем оппонентов в Соединенном Королевстве о последствиях дальнейшей эскалационной линии. К сожалению, с трудом удается пробиться сквозь толщу их собственных иллюзий, фантомов и предрассудков, и объяснить элементарные вещи. Они рискуют своей собственной безопасностью", - заключил Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков Великобритания
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