Более 15 тыс. жителей Приморья остались без холодной воды из-за аварии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Холодное водоснабжение нарушено в поселке Заводской города Артем в Приморском крае из-за аварии, без воды остались более 15 тыс. жителей, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

"25 сентября 2026 года из-за прорыва трубы водовода на ул. Михайловской в поселке Заводском города Артема без холодного водоснабжения остались более 15 тысяч жителей", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения водоснабжения. Надзорное ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы. Прокуроры оценят исполнение законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, а также соблюдение нормативного срока устранения аварии.