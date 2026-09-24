Лавров и глава МИД Панамы обсудили перспективы российско-панамских отношений

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В четверг "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Республики Панама Хавьером Эдуардо Мартинесом Ачей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств дали оценку текущему состоянию российско-панамских связей, наметили перспективы их укрепления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также затронули тематику взаимодействия России и Панамы на многосторонних площадках.