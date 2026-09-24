Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Налоговые поправки, предложенные Минфином, новые условия семейной ипотеки, два новых комитета Госдумы, режим ЧС на Кубани из-за проблем с вывозом зерна

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России предлагается включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% "пассивные" доходы: по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения.

- Минфин России подготовил поправки о введении НДС для трансграничной онлайн-торговли в РФ в размере 22% "в рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики".

- С 1 октября изменятся условия программы семейной ипотеки. В частности, максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита составит до 15 лет.

- Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Доброполье (Малое) и о том, что военные ведут уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье (ДНР).

- Режим ЧС введен на Кубани из-за сложностей с вывозом зерна вследствие атак на логистическую инфраструктуру.

- Вячеслав Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва. Петр Толстой выдвинут кандидатом в председатели комитета по международным делам.

- В Госдуме появятся два новых комитета - по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34.

- В возрасте 88 лет умерла Марина Влади - актриса и певица, последняя жена Владимира Высоцкого.