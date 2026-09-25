ЦИК РФ подведет итоги выборов в Госдуму 25 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании 25 сентября установит общие результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва, которые прошли с 18 по 20 сентября.

Как следует из анонса, опубликованного на сайте ЦИК, заседание начнется в 11:00.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что окончательное подведение итогов выборов состоится 25 сентября, когда комиссии рассмотрят все жалобы и обращения.

"Окончательное подведение итогов мы запланировали 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах РФ окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, подведут итоги по всем уровням выборов и только после этого (...) мы 25 спокойно подведем итоги", - сказала ранее Памфилова.

Выборы проходили в РФ с 18 по 20 сентября. Прошло более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Проводились выборы высших должностных лиц в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, избиратели голосовали за депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.