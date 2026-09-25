Поиск

ЦИК РФ подведет итоги выборов в Госдуму 25 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании 25 сентября установит общие результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва, которые прошли с 18 по 20 сентября.

Как следует из анонса, опубликованного на сайте ЦИК, заседание начнется в 11:00.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что окончательное подведение итогов выборов состоится 25 сентября, когда комиссии рассмотрят все жалобы и обращения.

"Окончательное подведение итогов мы запланировали 25 сентября. К этому времени все наши комиссии в субъектах РФ окончательно рассмотрят, если на то будут какие-то жалобы, обращения, еще раз все проверят, рассмотрят все необходимые обращения, подведут итоги по всем уровням выборов и только после этого (...) мы 25 спокойно подведем итоги", - сказала ранее Памфилова.

Выборы проходили в РФ с 18 по 20 сентября. Прошло более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Проводились выборы высших должностных лиц в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, избиратели голосовали за депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ Элла Памфилова РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК РФ подведет итоги выборов в Госдуму 25 сентября

Лавров и глава МИД Панамы обсудили перспективы российско-панамских отношений

 Лавров и глава МИД Панамы обсудили перспективы российско-панамских отношений

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг.

Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

 Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

Минэкономразвития повысило план индексации цен на газ в 2027 г. с 9,1 % до 10,4%

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Экс-мэр Новосибирска Локоть проходит в Госдуму по списку КПРФ

Медведев анонсировал учреждение в Госдуме двух новых комитетов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3769 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов