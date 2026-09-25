Промышленный объект атакован БПЛА в Пермском крае

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Промышленная площадка атакована БПЛА в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

"На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал глава региона.

Экстренные и оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

Ранее в пятницу об атаке на Пермский край сообщило краевое министерство территориальной безопасности.