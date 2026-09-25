Поиск

Объекты инфраструктуры повреждены в результате атаки БПЛА на Ульяновск

Есть пострадавшие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ на Ульяновск зафиксированы повреждения объектов промышленной и гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать массированную атаку БПЛА на город Ульяновск (...) Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Утром в пятницу Русских информировал, что региональный центр подвергся массированной атаке дронов ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Алексей Русских Ульяновск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объекты инфраструктуры повреждены в результате атаки БПЛА на Ульяновск

Промышленный объект атакован БПЛА в Пермском крае

ЦИК РФ подведет итоги выборов в Госдуму 25 сентября

 ЦИК РФ подведет итоги выборов в Госдуму 25 сентября

Лавров и глава МИД Панамы обсудили перспективы российско-панамских отношений

 Лавров и глава МИД Панамы обсудили перспективы российско-панамских отношений

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг.

Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

 Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

Минэкономразвития повысило план индексации цен на газ в 2027 г. с 9,1 % до 10,4%

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11925 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3774 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов