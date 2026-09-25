Объекты инфраструктуры повреждены в результате атаки БПЛА на Ульяновск

Есть пострадавшие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ на Ульяновск зафиксированы повреждения объектов промышленной и гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать массированную атаку БПЛА на город Ульяновск (...) Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Утром в пятницу Русских информировал, что региональный центр подвергся массированной атаке дронов ВСУ.