Режим беспилотной опасности отменен в Свердловской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности отменили в Свердловской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС.

"Отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области", - говорится в сообщении.

Режим вводился в регионе утром в пятницу. Губернатор области Денис Паслер в своем канале в Мах уточнял, что в целях безопасности могут быть введены ограничения на работу связи и мобильного интернета.