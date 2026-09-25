Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Сочи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в море около Сочи, сообщает ГУ МЧС России в пятницу.

"5:42 мск в акватории Черного моря, у берегов Сочи, зафиксировано землетрясение 2-3 балла, без последствий", - говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель сейсмической службы курорта Елена Карпович сообщила "Интерфаксу", что землетрясение произошло в море в 21 км от города.

"В море произошло небольшое сейсмособытие на глубине 5 км, магнитуда 4,2", - сказала Карпович.

В пресс-службе администрации Сочи сказали, что никаких нарушений в жизнеобеспечении граждан и гостей курорта не произошло.

"По данным единой диспетчерской службы разрушений нет, за помощью никто не обращался", - сказал собеседник агентства.