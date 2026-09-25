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Более 30 БПЛА ликвидированы над Тульской областью

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Тульской области нейтрализовано 33 дрона ВСУ, в городе Ефремов повреждены остекления жилых домов, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Зафиксировано повреждение остекления в нескольких многоквартирных и частных домах города Ефремова, а также остекления нескольких частных хозяйственных построек в Каменском и Воловском районах. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Миляев Тульская область
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