Более 30 БПЛА ликвидированы над Тульской областью

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Тульской области нейтрализовано 33 дрона ВСУ, в городе Ефремов повреждены остекления жилых домов, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Зафиксировано повреждение остекления в нескольких многоквартирных и частных домах города Ефремова, а также остекления нескольких частных хозяйственных построек в Каменском и Воловском районах. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.