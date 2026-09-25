Поиск

Военные РФ заявили о поражении в Борисполе объекта для хранения двигателей ракет "Фламинго"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что беспилотниками нанесен удар по объекту в Киевской области, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

"В результате удара поражены: в Киевской области - место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО "Файер Поинт") в н.п. Борисполь, на территории которого осуществлялось хранение двигателей "Хоневелл" TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Российские военные также поразили беспилотниками два логистических центра в Одесской области, которые хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения из стран Европы для ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Кроме этого, сообщается, что в Черном море поражено морское судно, задействованное в интересах ВСУ.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пострадавших при налете БПЛА на Воронеж выросло до 13 человек

Последствия налета БПЛА на промобъект ликвидируют в Пермском крае, есть погибший

Электровоз и вагон поезда Москва-Тольятти повреждены в Самарской области

В Ульяновской области опровергли утечку ядовитых веществ на заводе после атаки БПЛА

Автосообщение между Грузией и РФ временно приостановлено из-за сигнала тревоги

Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после атаки БПЛА

Над Воронежской областью сбиты 88 БПЛА, четыре человека пострадали

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Грузовой автомобиль атакован ВСУ в Белгородской области, есть погибший

В результате атаки БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек

 В результате атаки БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11934 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3775 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов