Военные РФ заявили о поражении в Борисполе объекта для хранения двигателей ракет "Фламинго"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что беспилотниками нанесен удар по объекту в Киевской области, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

"В результате удара поражены: в Киевской области - место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО "Файер Поинт") в н.п. Борисполь, на территории которого осуществлялось хранение двигателей "Хоневелл" TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Российские военные также поразили беспилотниками два логистических центра в Одесской области, которые хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения из стран Европы для ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Кроме этого, сообщается, что в Черном море поражено морское судно, задействованное в интересах ВСУ.