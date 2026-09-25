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Мосгорсуд утвердил приговоры бывшим топ-менеджерам РЖД за взятку в 7 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении бывших высокопоставленных сотрудников ОАО "РЖД" Алексея Савченко, Олега Кириллова, Дениса Стрельцова и Дениса Андреева, осужденных за получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и Следственный комитет РФ в пятницу.

"Решением суда (первой инстанции) подсудимым назначены наказания от 8,6 до 12,6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафами от 36,8 до 73,6 млн рублей", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, взятки бывшим топ-менеджерам передавались представителями подрядных организаций за заключение договоров возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта госкомпании. "Общая сумма взятки составила 7 млн 365 тыс. рублей",- сообщили в ЦОС.

Официальный представитель СК Светлана Петренко в свою очередь добавила, что все фигуранты признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

"Вина фигурантов в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана. Московским городским судом приговор Басманного районного суда Москвы оставлен без изменения", - сказала она.

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Мосгорсуд утвердил приговоры бывшим топ-менеджерам РЖД за взятку в 7 млн рублей

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