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СКР возбудил дело о гибели волонтеров в Запорожской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на машину волонтеров из Омской области в Запорожской области, в результате которой погибли три человека, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в пятницу.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.105, 167 УК РФ (убийство, умышленное уничтожение имущества)", - сказала Петренко.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате атаки ВСУ около села Новобогдановка (Запорожская область) погибли трое волонтеров из региона, которые доставляли гуманитарную помощь. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, также двое волонтеров получили ранения, они госпитализированы.

Запорожская область СКР Омская область
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