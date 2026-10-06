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В Запорожской области за сутки от атак погибли двое

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Запорожской области за последние сутки в результате атак погибли два человека и еще два были ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в том числе удары были нанесены по автотрассе Р-280 "Новороссия".

Рядом с селом Кирпичное в резуьлтате обстрела погиб человек. В селе Красная Горка после атаки дрона погибла женщина и был ранен мужчина. У поселка Бердянское беспилотник ударил по гражданскому грузовику, пострадал мужчина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
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