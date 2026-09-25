МФТИ в 5 раз сократил число олимпиад, необходимых для поступления без экзаменов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Московский физико-технический институт (МФТИ) принял решение уменьшить с 35 до 7 число олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), результаты которых будут давать победителям право поступления без вступительных испытаний (БВИ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

В частности, в новый перечень учитываемых олимпиад вошли: Олимпиада школьников "Физтех"; Всесибирская открытая олимпиада школьников; Олимпиада школьников "Ломоносов"; Олимпиада Курчатова; Турнир городов; Московская олимпиада школьников; Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом".

Кроме того, другим решением вуз установил единый минимальный порог в 85 баллов по профильному предмету ЕГЭ для победителей и призёров олимпиад и для тех, кто сдаёт Единый государственный экзамен.

При этом порядок учёта олимпиад Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) остается без изменений.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что сокращение доли поступающих без вступительных испытаний может математически снизить средний балл приема.

По итогам приёмной кампании этого года средний балл ЕГЭ у поступивших составил 98, а число супербалльников превысило 550 человек.