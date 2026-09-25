В Думе создана временная рабочая группа по подготовке первого заседания нового созыва

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы девятого созыва, сообщает пресс-служба Думы.

В соответствии с регламентом Госдумы временная депутатская рабочая группа формируется из числа избранных на новый срок депутатов Госдумы пропорционально количеству депутатов, выдвигавшихся в качестве кандидатов каждой политической партией, федеральный список которой был допущен к распределению депутатских мандатов.

Отмечается, что в состав временной рабочей группы вошли от партии "Единая Россия" Виктор Пинский, Олег Морозов, Виктор Селиверстов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Максим Топилин, Андрей Макаров, Василий Пискарев, Ольга Казакова.

От КПРФ в этой группе будут работать Николай Коломейцев и Ольга Алимова, от ЛДПР - Мария Воропаева, от "Новых Людей" - Владислав Даванков, от "Справедливой России" - Александр Бабаков, отмечается в сообщении пресс-службы.

В соответствии с распоряжением председателя Госдумы временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы девятого созыва.

Кроме того, временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и организации работы, временного секретариата Государственной Думы и другие.

Первое заседание временной депутатской рабочей группы состоится 26 сентября в 10:00, сказали в пресс-службе.