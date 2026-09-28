КПРФ выдвинула Дмитрия Новикова на пост председателя Госдумы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ выдвинула избранного депутата Дмитрия Новикова на пост председателя Госдумы девятого созыва, сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы Виктор Пинский.

От "Единой России" на пост спикера предложили Вячеслава Володина.

В соответствии с регламентом Госдумы временная рабочая группа предложила рассматривать этот вопрос открытым, а не тайным голосованием.

"Соответственно, это будет альтернативная форма, где депутат голосует только за одну кандидатуру. Предлагается использовать для этих целей электронную систему подсчета голосов", - отметил Пинский.