Двое пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Три человека, пострадавшие при массированной ночной атаке беспилотников на Воронеж, находятся на лечении в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона.

"На данный момент: из 13 человек 6 пострадавших (из которых 1 несовершеннолетний) отказались от эвакуации в медучреждения, помощь была оказана на месте. Ещё 7 пострадавших были доставлены в медучреждения региона - 2 находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 1 уже находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ещё четверых пострадавших направили на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи в больницах.

Ранее сообщалось, что 13 человек, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников на Воронеж. Всего в ночь на 25 сентября над Воронежем и как минимум шестью районами региона были сбиты 88 беспилотников.