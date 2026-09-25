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Путин поддерживает кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин действительно поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы, это объясняется эффективностью работы нижней палаты парламента под его руководством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, это действительно видение президента", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Володин может стать спикером Госдумы третий срок подряд, Песков подчеркнул: "Здесь нет никакой жесткой регламентации. Здесь речь идет о том, что мы видим результаты работы Государственной думы, на встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента".

"В связи с этим вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его (Володина - ИФ) кандидатуру", - заключил Песков.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объявил, что Володин выдвинут на должность председателя Госдумы девятого созыва.

Дмитрий Песков Владимир Путин Госдума Вячеслав Володин
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