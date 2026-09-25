В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине погибли супруги

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области супружеская пара погибла в результате удара дрона по машине, сообщил региональный оперштаб.

Это произошло в селе Зозули Борисовского округа. Мужчина и женщина погибли на месте.

В Шебекине беспилотник взорвался на предприятии, вследствие чего были повреждены кровля и фасад складского помещения. Вследствие ударов еще нескольких дронов повреждены входная группа частного дома и два автомобиля.