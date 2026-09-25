В Белгородской области в результате ударов БПЛА по грузовикам ранены двое

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе ранены два человека в результате ударов дронов по грузовикам, сообщил оперштаб Белгородской области.

"В селе Ржевка дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, руки, ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Транспорт поврежден", - говорится в сообщении.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона на еще один грузовик мужчина получил касательное осколочное ранение. Лечиться он будет амбулаторно.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по предприятию, там повреждены кровля и фасад производственного цеха.

В селе Никольское Белгородского округа дрон взорвался возле частного дома, там разбиты окна и получил повреждения забор.

Село Гора-Подол Грайворонского округа подверглось атаке FPV-дрона - поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате атаки FPV-дрона повреждены два автомобиля и фасад частного дома.