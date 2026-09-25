Президент России заявил, что Москва приветствует переговоры США и Китая

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия приветствует переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, их результаты будут влиять на всю мировую экономику, в том числе на российскую, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приветствуем переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой", - сказал Путин журналистам в пятницу.

По словам Путина, "в зависимости от того, какие договоренности будут достигнуты, это будет влиять и на мировую экономику, в том числе и на нашу экономику"