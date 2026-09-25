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Путин заявил, что Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, таких оснований нет, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", - сказал он.

По его словам, со стороны европейских стран - "это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация".

"Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к военным действиям, к войне с Россией", - отметил он.

Владимир Путин Европа
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