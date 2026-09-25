Минобороны РФ сообщило об ударе по дата-центру в Киеве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в пятницу беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по объектам в Киеве и Киевской области.

"В результате удара поражены: в Киевской области: логистический центр (ООО "Хеви Логистик Юкрейн") в н.п. Требухов, территория которого использовалась подразделениями министерства обороны и других силовых структур Украины для хранения товаров двойного назначения; в Киеве - дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ", - заявили в военном ведомстве.