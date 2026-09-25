Индекс МосБиржи опустился к 2273 пунктам на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу снизился из-за фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent подешевел ниже $105 за баррель) и геополитической неопределенности - отсутствия подвижек в переговорах по украинскому урегулированию.

Индекс МосБиржи откатился в район 2270 пунктов, закрыв неделю в минусе.

По итогам основных торгов в пятницу индекс МосБиржи снизилсян а 1,7% до 2273,87 пункта, индекс РТС снизился на 1% до 849,31 пункта . Из индексных акций лидировали в снижении бумаги МКБ (-4,5%), "Яндекса" (-4,1%), АФК "Система" (-3,4%), "Газпрома" (-2,9%), МКПАО "Озон" (-2,9%), но выросли бумаги "Полюса" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 сентября, составил 84,3414 рубля (-56,43 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-0,35% на фоне роста доллара от ЦБ на 0,144 рубля.

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Роснефти" (-2,6%), "Т-Технологии" (-2,6%), "НЛМК" (-2,5%), "ММК" (-2,3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "Русагро" (-2,2%), "Татнефти" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-2% и -1,6% "префы"), "Русала" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), "Норникеля" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1,3% "префы"), "Интер РАО" (-1,3%), "ИКС 5" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "ВК" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

Акционеры "Татнефти" на годовом собрании одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 32,88 рубля на акцию, сообщила компания. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 13 октября. Ранее сообщалось, что чистая прибыль НК по РСБУ в первом полугодии 2026 года составила 152,98 млрд рублей, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (-1,4%, до 258,9 рубля) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2026 года в размере 19,17 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, сообщил банк. Всего на выплату дивидендов за I полугодие будут направлены 8,2 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО).

Подорожали в пятницу акции "Группы компаний ПИК" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики.

"Нет, о результатах пока говорить преждевременно. Он продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, которое в настоящий момент отсутствует, но тем не менее есть понимание, что это могло бы быть выгодным. И вот такие эвентуальные обсуждения имеют место", - сказал Песков.

Также Песков заявил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. "Действительно, такое обсуждение имело место (во время последнего телефонного разговора президентов РФ и США). Говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться. Это было во время последнего телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам какой-то представить не могу", - сказал он, комментируя предложение США организовать трехстороннюю встречу России, Украины и США на техническом уровне в ОАЭ.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, до четверга индекс МосБиржи демонстрировал положительную динамику, но на сообщении Минфина о содержании бюджетного пакета на рынке началась коррекция, в итоге в пятницу индекс МосБиржи опустился в район 2270 пунктов.

Неделя прошла под знаком продолжения дипломатических контактов между Россией и США, что выступало фактором поддержки. Позитивным событием, в частности, стало приглашение США президента России Путина на декабрьский саммит G20. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent, несмотря на обоюдные сигналы Ирана и США о готовности к переговорам, все еще находится в верхней части диапазона $98-108 за баррель, что выступает позитивным фактором для нефтегазовых компаний.

На следующей неделе ожидается статистика по финансовой деятельности организаций в январе-июле 2026 года и деловой активности предприятий в сентябре 2026 года (30 сентября), а также данные Росстата по инфляции с 22 по 28 сентября. Банк России опубликует показатели рынка ипотечного жилищного кредитования за август. Также 30 сентября ожидается внесение законопроекта о федеральном бюджете в Госдуму, напомнил эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, индекс МосБиржи ощутимо просел перед выходными днями, причем не столько из-за внешнего или внутреннего негатива, сколько по причине растущей неопределенности. Так, в Кремле заявляют, что, несмотря на успешно проходящий визит спецпредставителя президента России Дмитриева в Нью-Йорк, конкретных договоренностей о сроках трехсторонних переговоров РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пока нет.

Визит в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоры с президентом США тоже каких-либо значимых результатов для мировой экономики не принесли, хотя администрация Белого дома уверяет, что во время этих переговоров "был достигнут ряд важных торговых договоренностей". В любом случае главным итогом визита в США китайского лидера стало то, что конфронтация между двумя великими державами по вопросам внешнеэкономической деятельности выглядит уже ушедшей в прошлое, отмечает аналитик.

Новые макроэкономические инициативы Минфина скорее испугали рынок, чем стали драйвером среднесрочного роста, считает аналитик. Также нельзя сбрасывать со счетов и фактор пятницы, который наиболее заметно оказал влияние на рынок в виде "выхода в кэш", и ожидания инвесторов более благоприятной конъюнктуры. В среднесрочном периоде недооцененность российских акций будет иметь для рынка больше значения, чем в настоящее время, когда внешние и внутренние риски велики. "Мы прогнозируем, что в понедельник индекс МосБиржи будет по-прежнему двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов", - заключила Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций в пятницу возобновил снижение на фоне слабой уверенности в перспективах украинского урегулирования в случае возобновления переговоров России, США и Украины. В Кремле заявили, что трехсторонняя встреча может состояться в ближайшее время, при этом конкретные сроки и место пока не определены. Все еще высокие цены на нефть остаются фактором поддержки российских акций, хотя фьючерс на Brent после роста до $108 за баррель откатился ниже $105 за баррель. Дополнительное давление оказывают сохраняющиеся бюджетно-налоговые риски в России. На дневном графике индекс МосБиржи откатился ниже локальной поддержки 2285 пунктов, что повысило риск снижения к 2213 пунктам, отметил Вершинин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершает неделю с умеренным пессимизмом, нефть снижается на фоне известий о возможности возвращения США и Ирана к переговорам, а также на ожиданиях восстановления экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Индексы МосБиржи и РТС после попытки роста не смогли стабилизироваться выше сопротивлений 2330 пунктов и 870 пунктов соответственно и скорректировались ближе к поддержкам 2260 пунктов и 835 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок не получил однозначных геополитических сигналов в отношении завершения украинского конфликта, но оценивал обнародованные Минфином параметры госбюджета РФ на 2027-2029 годы, который предполагает в том числе введение налога на сверхдоходы компаний сектора металлов, добычи и химической промышленности с базовой ставкой 30% (для золотодобытчиков - 20%). С повышением налоговой нагрузки могут столкнуться, в частности, "Норникель", "Русал", "ФосАгро", "Акрон", "Полюс" и ЮГК.

На следующей неделе рынок акций может не найти значимых драйверов для развития повышения, а нисходящие риски усилятся в случае закрепления индексов МосБиржи и РТС ниже поддержек 2260 пунктов и 835 пунктов соответственно. Стабилизация ниже указанных значений может предвещать движение к минимумам с конца августа - до 2051 пункта и 758 пунктов соответственно. Американский президент Трамп также может вскоре ввести пошлины против покупателей российской нефти, что предупреждает о рисках для отрасли наряду с возможной нисходящей коррекцией цен на "черное золото". Появление обнадеживающих сигналов, в особенности о перспективах мирных переговоров по украинскому конфликту, в то же время, может взбодрить "быков". Дивидендные ожидания, как и ранее, могут поддерживать акции таких эмитентов, как "Газпром нефть", банк "Санкт-Петербург", "Татнефть", "НОВАТЭК" и других. Объявления о возможных промежуточных дивидендах все еще не исключают от "ЛУКОЙЛа", отметила Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе нет единого вектора (индексы FTSE, DAX подросли на 0,1-0,6%, CAC 40 просел на 0,1%), растут США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,3-0,6% во главе с Dow).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи в пятницу были закрыты (Осеннее равноденствие в КНР, праздник Чхусок в Корее).

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены корректируются вниз после ралли накануне из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,9% до $104,6 за баррель (+3,4% в четверг), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1% до $92,67 за баррель (+2,7% накануне).

Рынок опускается на фоне оптимизма, вызванного сообщениями о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта в течение семи дней, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Новое предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне, отмечает газета. Неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

Хуситы заявили накануне о применении ракет и беспилотников против целей в Эр-Рияде, а также предприятий Saudi Aramco в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Янбу-эль-Бахра.

По предварительным данным Kpler, объем поставок нефти через Ормузский пролив за неделю, начавшуюся 20 сентября, достиг 33,7 млн баррелей, что примерно соответствует уровню предыдущей недели.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции "Камчатскэнерго" (-9,4% и -6,9% "префы"), "М.Видео" (-3,6%), "Распадской" (-2,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-2,6%), "Соллерса" (-2,6%), ПАО "ФСК-Россети" (-2,6%), "Саратовэнерго" (-2,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (+9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+5%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+3,4%), расписки "О'Кей" (+2,8%), ПАО "Левенгук" (+2,6%).

Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (-0,3%, до 1291,5 рубля) (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на заседании 30 сентября рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов, сообщила компания. Ранее МДМГ сообщала, что планирует выплату дивидендов по результатам I полугодия 2026 года. По итогам I полугодия 2026 года чистая прибыль МДМГ увеличилась на 5,1% и составила 5,3 млрд рублей. Ранее в этом году компания выплатила дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на одну обыкновенную акцию, суммарно - 3,5 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 57,15 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,95 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 5,32 млрд рублей на акции "Озона").