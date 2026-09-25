Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

Решение о возобновлении переговоров будет приниматься из интересов России

Президент России Владимир Путин Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Хорошо известно: украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле. Но теперь, вернее даже до выборов, дней за 10, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты", - сказал он.

"Но что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе: были нанесены удары по избирательным участкам", - отметил он.

После всех действий Киева Москва подумает о том, что нужно предпринять в ответ, и будет решать вопрос о возобновлении переговоров исходя из своих интересов.

"И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение, и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно, но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации", - сказал Путин.