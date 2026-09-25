ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банк России видит недобросовестную практику, когда отдельные участники рынка предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки, и проводит работу с банками и маркетплейсами для ее устранения, заявил в кулуарах Международного банковского форума и.о. директора департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов.

"Все наши поднадзорные банки, операторы сервисов рассрочки находятся на постоянном мониторинге. Соответственно, мы смотрим, какие продукты выходят, и до того, как они выходят, стараемся обсуждать с участниками рынка. И мы, когда видим, где тот же банк или микрофинансовая организация (а в их группах иногда есть и операторы сервиса) предлагают продукт рассрочки, мы смотрим, насколько, действительно, это рассрочка. Мы видим, что отдельные участники рынка, в том числе банки, предлагают продукт как рассрочку, а по сути, внутри это не рассрочка, а обычный потребительский кредит. (...) Рассрочка бесплатная, а там содержится определенная плата за предоставление рассрочки или еще что-то", - сказал он.

К поднадзорным организациям в случае выявления такой практики ЦБ применяет меры, в том числе выдает предписания, уточнил он.

Колганов отметил, что такие практики также существуют при оплате товаров и услуг на маркетплейсах.

"На маркетплейсе открываете, там множество услуг, как вы можете оплатить - кредит, рассрочка и так далее. И дальше вы переходите по ссылке, можете как на сам сайт банка, так и на сайт, допустим, отдельный какой-то, там тоже может быть рассрочка. Но по факту это окажется потребительский кредит. Соответственно, мы с маркетплейсами и с самими банками оперативно устраняем. Но мы хотим, чтобы в принципе не смешивались эти понятия для потребителей", - отметил представитель ЦБ.

"Маркетплейс является лишь витриной, внутри эти продукты предоставляют сами банки. (...) Зачастую вы можете обратить внимание, что вы переходите на страницу банка. Поэтому здесь, собственно, сам визуал, который вы видите, это зачастую либо банк, либо кредитный брокер. Это тоже отдельная не поднадзорная нам группа компаний, которая осуществляет такую деятельность. Но в данном случае мы видим, что маркетплейсы активно с нами взаимодействуют", - добавил Колганов.

Закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку (BNPL, buy now, pay later) вступил в силу в апреле 2026 года.

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки.

Согласно закону, если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тысяч рублей, то оператор сервиса обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и микрофинансовым организациям оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом.

Оператором сервиса рассрочки может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, то минимальный размер его капитала должен составлять 5 млн рублей.

Согласно закону, размер неустойки по договору не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Оператор обязан предоставить пользователю возможность досрочной уплаты полной или частичной суммы рассрочки без взимания платы, а при частичной досрочной оплате информировать его об остатке долга, графике и суммах оставшихся платежей.