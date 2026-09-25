Что произошло за день: пятница, 25 сентября

Путин о провокационных заявлениях Европы и ответных ударах России по целям на Украине, утвержденные результаты выборов в Думу и возобновление поставок газа в Армению

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ответные меры России настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос о перемирии, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Думу, но в дни выборов Киев нанес массированные удары по территории РФ.

- Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, заявил Владимир Путин. По его словам, со стороны европейских стран наблюдается целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Заявление о том, что Эстония может победить Россию в одиночку, президент РФ назвал клоунадой.

- "Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17 мандатов. В пятницу ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Явка составила 59,8%.

- Один человек погиб в результате налета БПЛА в Пермском крае. Атакован был промышленный объект, последствия ликвидируются.

- Поставка природного газа из России в Армению, временно приостановленная с 15 сентября, возобновлена в пятницу, сообщила компания "Газпром Армения". Транспортировка была приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ.

- "АвтоВАЗ" начал серийный выпуск кроссовера Lada Azimut в Тольятти. Глава Минпромторга и председатель совета директоров автопроизводителя Антон Алиханов заявил, что "АвтоВАЗ" в течение пяти лет работает без убытков.

- Умер джазовый музыкант Алексей Козлов. Саксофонисту было 90 лет.