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В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 15

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Ульяновске число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до 15, сообщил губернатор региона Алексей Русских

"Четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелых случаев нет", - уточнил он.

Еще 11 человек получили помощь в амбулаторных условиях: пациентам обработали раны и наложили повязки. Среди пострадавших трое подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, из которых госпитализированы трое.

Ульяновск Алексей Русских
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