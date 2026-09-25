Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский магазин приложений RuStore предлагается обязательно предустанавливать на телевизоры с функцией Smart-TV для гарантированного доступа российских пользователей к отечественным сервисам.

Проект такого постановления правительства, разработанный Минцифры, выложен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Правительство подготовило проект постановления, который создаёт правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", -объяснили в пресс-службе Минцифры.

"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV. Предустановка RuStore не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно, - отметили в министерстве.

В случае принятия этого постановления "RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV".

"Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года", - уточнили в пресс-службе министерства.