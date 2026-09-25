Поиск

Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский магазин приложений RuStore предлагается обязательно предустанавливать на телевизоры с функцией Smart-TV для гарантированного доступа российских пользователей к отечественным сервисам.

Проект такого постановления правительства, разработанный Минцифры, выложен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Правительство подготовило проект постановления, который создаёт правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", -объяснили в пресс-службе Минцифры.

"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV. Предустановка RuStore не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно, - отметили в министерстве.

В случае принятия этого постановления "RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV".

"Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить соответствующие предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года", - уточнили в пресс-службе министерства.

Google Play RuStore Минцифры правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 25 сентября

Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

 Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

Путин предупредил Киев о бесполезности нагнетания обстановки

Путин заявил, что Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой

Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

 Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

Индекс МосБиржи опустился к 2273 пунктам на фоне дешевеющей нефти

ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

 ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 15

Минобороны РФ сообщило об ударе по дата-центру в Киеве

Умер джазмен Алексей Козлов

 Умер джазмен Алексей Козлов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11943 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3779 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов