Умер джазмен Алексей Козлов

Саксофонист Алексей Козлов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Умер джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов, сообщил во "Вконтакте" его фан-клуб. Ему было 90 лет.

Играть на саксофоне он научился самостоятельно и начал выступать в середине 1950-х. Он был участником первого советского джазового ансамбля, который выступил на зарубежном фестивале (в Варшаве), участвовал в открытии первого советского джазового клуба-кафе "Молодежное" в Москве, а в 1973 году создал первый в СССР джаз-рок-ансамбль "Арсенал".

Он был участником многочисленных всесоюзных и зарубежных джазовых фестивалей, автором десятков джазовых композиций, а также книг о музыке. Концертную деятельность Козлов завершил в 2024 году.

В 1988 году он стал заслуженным артистом РСФСР, в 2003 году - народным артистом России. В феврале 2026 года Козлов получил орден "За заслуги в культуре и искусстве".