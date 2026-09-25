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Путин назвал ответные удары России причиной предложений Украины о перемирии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ответ российских военных на действия Киева оказался настолько чувствительным, что Украина активно поднимает вопрос о перемирии, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по некоторым направлениям", - сказал он.

В частности, Украина уже готова не бить по российским НПЗ, отметил он.

"Особенно прекратить им нужно удары наших беспилотников современных "Герань", против которых пока у них нет противодействия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья", - сказал Путин.

Украина Владимир Путин НПЗ Черноморск Герань
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