Президент России заявил, что если все хотят жить, нужно жить дружно

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Не надо ставить целью нанесение России стратегического поражения, нужно жить дружно, заявил президент Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай".

"Если мы хотим жить, а все хотят жить, только, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении - давайте жить дружно. Вместе искать пути к тому, как это сделать", - сказал он.

Он уверен, что ранее "Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием".

"Сознательно подвели нас к этой черте. И вообще не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России", - сказал он.