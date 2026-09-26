Седьмая Московская неделя моды стартует 26 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Седьмая Московская неделя моды стартует 26 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж", в течение шести дней пройдет почти 100 показов российских и зарубежных дизайнеров, гостей также ждут лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На подиуме, в шоуруме и маркете свои коллекции презентуют больше 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов, среди которых Краснодарский край, Татарстан, Кабардино-Балкария и Якутия. Основную долю традиционно составят столичные дизайнеры, включая резидентов проекта "Сделано в Москве", - цитирует Сергунину пресс-служба столичного департамента культуры.

По словам вице-мэра, седьмой сезон соберет в столице представителей свыше 10 стран, среди которых Казахстан, Китай и Турция. В течение шести дней запланировано почти 100 показов, добавила она.

Как сообщили в пресс-службе, показы проведут также около 100 студентов профильных российских учебных заведений, таких как Институт искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и Национальный институт дизайна.

Кроме того, в этом году организаторы при поддержке партнеров учредили премию для дизайнеров - дебютантов Недели моды. При оценке коллекций эксперты будут учитывать оригинальность идеи, концептуальную целостность и качество исполнения. Победитель получит 1 млн руб. на развитие бренда.

С 26 сентября по 1 октября в "Манеже" будут работать маркет и шоурум. Соорганизатором объединенного пространства во второй раз станет проект "Сделано в Москве". Здесь игроки рынка смогут провести переговоры, а посетители - приобрести одежду, обувь и аксессуары. В ассортимент войдут товары 96 российских компаний, свыше 60 из них - столичные. Вход по предварительной регистрации.

В лектории слушателям расскажут об актуальных трендах, влиянии русского культурного кода на модные тенденции и трансформациях стратегий продвижения в цифровую эпоху. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно онлайн.

27 сентября в арт-кластере "Хлебозавод №9" будет организован однодневный фестиваль-инсталляция короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. В программе - 56 картин режиссеров из разных стран: Индонезии, Китая, Турции, Австралии, Великобритании, Греции, Ирана, Италии, Ирландии, США, Японии и других. Фильмы будут смонтированы в восемь тематических видеопотоков, которые окружат зрителей со всех сторон. Темы потоков определяются контекстами, в которых режиссеры и дизайнеры рассматривают моду. Это город и природа, эмоции и сны, тело и абстрактные формы, национальные традиции и популярные жанры "большого кино".

Помимо этого, с 28 по 30 сентября в рамках Московской недели моды в концертном зале "Зарядье" проведут международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств - от Бразилии и ЮАР до Вьетнама и Марокко. Деловую программу посвятят новым трендам на рынке, поддержке локальных брендов и привлечению инвестиций, роли традиционных ремесел и культурного наследия в современной моде, использованию искусственного интеллекта, технологичным материалам и другим темам. Регистрация уже открыта на официальном сайте.

Неделя моды в Москве охватит еще порядка 15 площадок, включая Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Петровский путевой дворец и Всероссийский музей декоративного искусства. Например, в последнем при участии посольства Египта пройдет презентация коллекций одежды и аксессуаров почти 30 египетских дизайнеров.

По данным Фонда моды, зарубежные эксперты отмечают, что российские бренды привлекают внимание международной аудитории благодаря сочетанию национальной идентичности, современного дизайнерского языка и высокого уровня исполнения.

Генеральный директор и сооснователь MyFashionChamber (Международной палаты моды Малайзии) Джей Айшак подчеркнула, что российские дизайнеры глубоко уважают свой культурный код, при этом органично сочетая его с современным кроем: "Я увидела креативную индустрию, которая отличается вдумчивостью, уважением к наследию и серьезным отношением к ремеслу". По ее словам, при грамотном позиционировании российские бренды имеют потенциал для "уверенного выхода на рынок Юго-Восточной Азии", особенно в нишевых премиальных сегментах.

"Для китайских дизайнеров Московская неделя моды - это ценная возможность презентовать современные коллекции, основанные на восточных традициях. Она открывает доступ к медиа, закупщикам и партнерам в России и на ближайших рынках. Площадка также способствует развитию межкультурного диалога", - сообщила основатель бренда из Китая Шань Вэй.

Предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи дизайнеров. Только благодаря шестой Неделе моды представители индустрии подписали больше 70 партнерских соглашений, а общий объем обсуждаемых сделок превысил 400 млн руб, напомнили в пресс-службе департамента культуры.