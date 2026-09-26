Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семеро пострадали, четверо пропали без вести в результате пожара на рыболовецком судне на Камчатке. 25 человек было подобрано проходящим кораблем.

- За ночь было сбито 20 дронов, летевших на Москву. Работа аэропортов Внуково и Домодедово ограничивалась.

- Bloomberg сообщил о призывах Трампа к Зеленскому поехать в Москву. В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

- Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу. Российские спортсмены выступали под национальным флагом.

- Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник наблюдения за поверхностью Земли. Это уже 13-й такой аппарат компании в ее орбитальной группировке.

- Седьмая Московская неделя моды стартует 26 сентября. В течение шести дней запланировано почти 100 показов.