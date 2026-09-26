Семеро пострадали, четверо пропали без вести в результате пожара на рыболовецком судне на Камчатке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели оказывают помощь экипажу горящего рыболовецкого судна ЯМС "Триум" в акватории Тихого океана, есть пострадавшие и пропавшие без вести, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поступила информация, что в акватории Тихого океана на судне ЯМС "Триумф" произошло возгорание. На борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно "Персея". Среди спасенных - семеро пострадавших. Судьба еще четырех моряков остается неизвестной", - говорится в сообщении.

В настоящее время морякам оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве. Там отметили, что в порту для оперативного реагированию дежурят сотрудники поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ "ЦОД".