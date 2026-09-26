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Эвакуация 25 моряков с горящего рыболовного судна на Камчатке прошла успешно

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Завершена эвакуация 25 моряков с горящего судна "Триумф" в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"Эвакуация членов экипажа рыболовного судна "Триумф" успешно завершена. Двумя рейсами 25 моряков доставили на берег, 2-х в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе уточнили, что трое пострадавших доставлены в медучреждение, один из них в тяжелом состоянии. Остальные моряки от госпитализации отказались.

Ранее в МЧС информировали о том, что в Тихом океане загорелось рыболовное судно "Триумф", на борту которого находились 29 человек. Мимо проходящее судно "Персея" подобрало 25 из них, среди спасенных - 7 пострадавших. Судьба еще четверых моряков неизвестна.

Камчатка
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