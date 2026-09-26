Минпросвещения РФ регламентировало применение ИИ в школах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта (ИИ) в российских школах, документ определяет сценарии использования нейросетей на разных этапах работы учителя, а также устанавливает, в каких классах и для каких задач допустимо привлекать ИИ школьникам, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"При использовании ИИ особенно важны критическое мышление, информационная безопасность и ответственное отношение к учебному процессу. Результаты работы нейросетей нельзя воспринимать как безусловно достоверные. В педагогическом сообществе все отчетливее звучала потребность в ориентирах по применению искусственного интеллекта в школе, и мы постарались ответить на нее методическими рекомендациями, которые помогают расставить нужные акценты", - сказал Кравцов журналистам.

Он добавил, что окончательное решение всегда принимает педагог. Ответственность за последствия использования ИИ также несет учитель.

Рекомендации устанавливают приоритет использования сервисов на основе суверенных или национальных моделей ИИ, а также сервисов в составе государственных информационных образовательных систем, уточнил министр.

Так, учитель может использовать ИИ на разных этапах своей работы - от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения.

Глава Минпросвещения отметил, что с помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, подбирать, систематизировать и анализировать источники информации. ИИ также позволяет готовить материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Кроме того, сервисы искусственного интеллекта могут применяться для анализа успеваемости и раннего выявления трудностей в обучении, организации адаптивного обучения, ведения электронных журналов и дневников, подготовки отчетов и планов, мониторингов. Можно также анализировать данные о поведении участников образовательных отношений, моделировать возможное развитие конфликтной ситуации и готовить рекомендации по ее предотвращению или разрешению.

Кравцов подчеркнул, что использовать ИИ допускается непосредственно на уроке. Например, педагог может предложить школьникам найти ошибку в ответе нейросети, проверить приведенные ею аргументы и самостоятельно обосновать правильное решение. Такой подход позволяет использовать искусственный интеллект для развития критического мышления.

По его словам, любой материал, созданный с помощью ИИ, должен пройти проверку педагога. Учителю необходимо проверить факты, соответствие материала федеральному государственному образовательному стандарту, федеральной основной общеобразовательной программе, федеральной рабочей программе, его методическую корректность и соответствие возрасту детей.

Отдельное внимание уделено защите персональных данных. Учителям не рекомендуется загружать в ИИ-сервисы информацию об учениках, родителях и работниках школ, оценки, характеристики и работы учащихся, приказы, распоряжения, служебные записки и другие конфиденциальные или служебные материалы, пояснил министр.

Он заявил, что при работе с общедоступными сервисами, которые передают информацию на серверы разработчика, нельзя загружать данные, позволяющие установить личность ребенка, кроме случаев, когда получено отдельное согласие самого субъекта данных или его родителя (законного представителя), с указанием конкретных рисков такой обработки и с соблюдением действующего законодательства.

Помимо этого, педагог не вправе выдавать созданный ИИ текст за собственный авторский труд в конкурсах, публикациях или аттестационных работах без указания факта использования ИИ и без самостоятельной переработки материала. Такие данные следует сопровождать пометкой "Создано с помощью ИИ" с указанием конкретной технологии, сообщил Кравцов.

Родители должны быть проинформированы об использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе, подчеркнул глава министерства. Например, такую информацию можно представить на родительском собрании, объяснив, какие инструменты используются и для каких задач, добавил он.

Возможности самостоятельного применения ИИ школьниками зависят от уровня образования, продолжил Кравцов.

В частности, в начальных классах ученики самостоятельно ИИ не используют. Учителя при необходимости могут применять технологии при подготовке урока или внеурочного занятия. В средней школе педагог может разрешить ученикам использовать ИИ для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез в рамках учебных задач.

В 10-11-х классах к этим возможностям добавляется использование ИИ в проектной и исследовательской деятельности. Например, для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создания визуальных материалов для представления результатов исследования, сообщил Кравцов.

Он отметил, что педагог вправе ограничить использование ИИ в заданиях на развитие анализа, аргументации и творческого мышления, если нейросеть может помешать достижению учебной цели.

При промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении других заданий, где ученик должен лично продемонстрировать свои знания и навыки, ИИ к использованию не допускается, заявил глава министерства просвещения.

Ребенку также нельзя выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за собственную работу. Также недопустимо передавать конфиденциальную информацию или игнорировать установленные учителем правила использования технологии.

Крацов уточнил, что перед началом работы педагог должен объяснить школьникам, когда допустимо использование ИИ, рассказать о возможных рисках и правилах информационной безопасности. При этом специальные сервисы, которые пытаются определить, был ли текст создан с помощью ИИ, не могут служить безусловным доказательством нарушения: в рекомендациях отдельно отмечается высокая вероятность ошибок таких инструментов. Окончательное решение о недопустимом использовании ИИ принимает педагог, резюмировал министр просвещения.