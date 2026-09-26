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Главы МИД РФ и Ирака обменялись мнениями о ситуации в зоне Персидского залива

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили "на полях" Генассамблеи ООН развитие отношений Москвы и Багдада, обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, сообщили в МИД РФ в субботу

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили практические аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иракских отношений. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении доверительного политического диалога, расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам "с акцентом на ситуацию, складывающуюся в зоне Персидского залива", добавили на Смоленской площади.

"Отмечена важность интенсификации международных усилий в интересах скорейшей деэскалации обстановки и обеспечения политико-дипломатического урегулирования существующих конфликтов на Ближнем Востоке", - подчеркнули в российском МИД.

В общей сложности Лавров провел в пятницу в Нью-Йорке 14 встреч - с главами МИД Казахстана, Индии, Сингапура, Кувейта, Судана, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко, Ирака и Мальдивской Республики, зампредседателя Руководящего совета Йемена, премьер-министром Барбадоса, вице-президентом Уганды.

Ирак МИД РФ Сергей Лавров ООН
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